Beredar Foto Syur Mirip Politisi NasDem dengan Wanita, Begini Sikap DPRD Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung akan mengonfirmasi oknum anggota DPRD dari Partai NasDem berinsisial PA yang diduga foto syurnya bersama seorang wanita bukan istrinya di sebuah kamar tersebar luas di media sosial.

“Kita akan tindak lanjuti. Tapi, terlebih dahulu mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. Ini kan persoalan foto yang tersebar di media sosial. Jadi harus ada pembuktian, apakah foto itu benar foto asli atau hanya settingan,” Ketua BK DPRD Bandar Lampung Agusman Arief, Selasa (4/9).

Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto syur diduga mirip anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai NasDem berinisial PA. Dalam foto itu, ia bersama seorang perempuan berada di dalam kamar.

Dalam foto yang tersebar melalui Facebook tersebut, wajah si perempuan tidak terlihat jelas karena ditutupi emoticon smile (senyum). Meski begitu, tubuh sang perempuan terlihat nyaris bugil. Hanya bagian dadanya yang ditutupi baju.

Sedangkan wajah pria hanya terlihat setengahnya. Meski begitu, identitas pria diketahui seorang anggota DPRD berinisial PA. Di dalam foto tersebut, PA juga terlihat tidak mengenakan baju.

Foto syur ini diperoleh dari akun Christia Sumampow yang dibagikan pada Sabtu (1/9/2018). “Ini toh yg lg viral,anggota DPRD Kota Bndar Lampung inisial P,” ujar Christia dalam laman Facebook-nya.

Kini postingan tersebut sudah tidak bisa dilihat karena akun tersebut sudah tidak ada.

Kehebohaan foto syur yang diduga anggota DPRD lebih dulu ramai dengan postingan akun bernama Ratu Feby As.

Pada Kamis lalu, Ratu Feby As memposting di dinding Facebook-nya, yang membuat kalangan DPRD Kota Bandar Lampung gaduh. “ada oknum anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari partai N*sd**,menghamili pacarnya trus kabur. Oh oh siapa dy?” tulis Ratu Feby As.