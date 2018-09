Tak Banyak yang Tahu Kalau Adik Via Vallen Punya Suara Merdu seperti Sang Kakak

Via Vallen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TRIBUN - Setelah sukses dengan lagu bergenre dangdut koplo yang berjudul 'Sayang', Via Vallen kembali melejit

berkat keberhasilannya dalam menjadi penyanyi lagu offisial Asian Games 2018, 'Meraih Bintang'.

Suaranya yang enak didengar dan irama lagunya yang enerjik membuat para pendengar ingin mengoyangkan badan.

Kesuksesan gadis bernama lengkap Maulidia Octavia ini tak lepas dari dukungan keluarganya, terutama sang adik yang bernama Mella Rossa.

Ia kerap mengikuti agenda sang kakak, bahkan ketika upacara pembukaan Asian Games 2018 kemarin, ia terlihat mendampingi sang kakak di belakang panggung.

Namun, tak banyak masyarakat yang tahu kalau ternyata Mella mempunyai suara yang juga merdu seperti sang kakak.

Hal tersebut dibuktikan ketika Mella memulai membuka akun youtubenya sendiri yang berisikan video Mella mengcover lagu.

Lagu pertama yang diunggahnya adalah lagu sang kakak sendiri 'Meraih Bintang'. Suara dan penampilan Melia pun dipuji banyak netizen.

Bahkan tak sedikit yang mengatakan bahwa parasnya sangat mirip dengan sang kakak.

"Bangkitkan kreatifitaskan anak bangsa, support banget, keren!," ucap akun Danny Prastyo.

"Mela gokil abizzz suaranya, ga kalah sama Via, asli the next star Mella," tulis akun Rangga Saputra.