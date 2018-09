Trending di YouTube, Video Musik Agnez Mo Feat Chris Brown

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hanya dalam waktu 24 jam sejak dirilis pada Kamis (13/9/2018) di YouTube, video musik "Overdose" yang merupakan singel duet Agnez Mo dan Chris Brown sudah ditonton sebanyak 1,2 juta kali.

Video yang disutradarai oleh Agnez itu juga kini menempati posisi keempat dalam daftar video-video trending di YouTube.

"1M views ini 24 hours @agnezmo @chrisbrownofficial," tulis akun Instagram @300ent, label yang menaungi Agnez, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (15/9/2018).

Sebelumnya, video musik tersebut berada di posisi 41 lalu menanjak ke peringkat 10 trending di YouTube. Sampai akhirnya bertengger di posisi empat.

Berdurasi lima menit tujuh detik, video musik "Overdose" menyajikan drama percintaan antara Agnez dan Chris Brown.

Baca: Setelah Chris Brown, Inikah Bukti Agnez Mo Jatuh ke Pelukan Seorang Produser?

Agnez Mo dan Chris Brown (instagram/chrisbrownofficial)

Mereka tak ragu menunjukkan kemesraan lewat adegan-adegan romantis dengan pemandangan tepi pantai.

Saling menatap dan berpelukan dilakoni Agnez dan Brown di hampir sepanjang video.

Dua penyanyi lintas negara ini tak lupa memberi bumbu-bumbu pertengkaran layaknya sepasang kekasih.

Satu hal yang menarik, di penghujung video musik itu Agnez dan Brown menampilkan tarian bergaya hip hop dengan koreografi enerjik nan sensual.

Rekan duet Agnez dalam "Overdose", Chris Brown, memuji Agnez sebagai sutradara video musik mereka. "#OVERDOSE @agnezmo GIVE HER HER MOTHERF****** credit on directing a wonderful VISUAL.

Thank you @complex," tulisnya di melalui akun @chrisbrownofficial seperti dikutip Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Baca: Ramalan Zodiak Sabtu 15 September 2018, Libra Harus Waspada, Cancer Diselimuti Keberuntungan

Sementara personel boyband Super Junior, Siwon Choi, mengapresiasi video musik dari singel "Overdose" milik Agnez.

Siwon memberi tiga emoji jempol pada salah satu posting-an Agnez di akun Instagram @agnezmo yang menampilkan cuplikan video musik tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: video-musik-agnez-mo-feat-chris-brown-jadi-trending-di-youtube.