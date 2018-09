Alasan Reino Barack Belum Mau Meminang Luna Maya Meski Sudah 5 Tahun Pacaran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Salah satu pemicu kandasnya jalinan kasih antara aktris Luna Maya dan pengusaha Reino Barack adalah faktor kesibukan masing-masing.

Reino mengungkapnya dalam sebuah video wawancara di kanal YouTube Cumicumi, seperti dikutip Kompas.com, Senin (17/9/2018).

"Apa ya, mungkin dianya juga masih terlalu sibuk dengan pekerjaan, karier," kata Reino dalam tayangan berjudul "Eksklusif! Reino Barack Buka-bukaan Soal Putus dengan Luna Maya - Cumicam 16 September 2018" itu.

"Sekarang kan lagi naik lagi nih (karier-nya Luna), banyak film, banyak iklan. Hal yang bagus juga, tapi mungkin masih terlalu sibuk di situ. Ini feeling saya," tambahnya.

Baca: Resmi Dipersunting Penyanyi Religi, Intip Foto-foto Pernikahan Anisa Rahma eks CheryBelle

Reino mengatakan pula, ia juga sedang mempriotaskan pekerjaan. Karena itu, kendati sudah berpacaran selama lima tahun, Reino belum memikirkan meminang Luna.

"Saya juga masih banyak objektif-objektif secara komersil dan secara sosial yang saya harus kerjain. Jadi saya memang belum ready untuk nikah atau pun belum ketemu dengan orang yang tepat," ujarnya.

"Saya enggak tahu itu, saya rasa itu bukan jawaban yang saya bisa ngomonglah, di luar naluri manusia menurut saya," imbuh Reino.

Kabar keretakan hubungan asmara Luna dan Reino tercium kali pertama dari posting-an Luna dala akun Instagram-nya.

Ia menuliskan permintaan maaf kepada Reino sambil menyinggung tentang hubungan mereka yang sudah berjalan lima tahun.

Baca: Tak Seindah yang Dibayangkan, Ini Pahitnya Kehidupan Para Ladyboy Thailand

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done (Lima tahun hubungan yang luar biasa dan terbaik, maaf untuk apa pun kesalahan yang pernah aku perbuat)," tulis Luna seperti dikutip Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

Perempuan kelahiran 26 Agustus 1983 ini memajang 10 foto kebersamaannya dengan Reino saat liburan ke luar negeri.

Terlihat dari latar foto mereka. Luna juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Reino kepadanya selama mereka berpacaran.

"And thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace (terima kasih untuk dukunganmu yang mengagumkan, selalu menjadi sebuah anugerah memilikimu di hidupku dan dengan tulus aku berharap kamu bahagia dan damai)," tulis Luna.

Baca: Reino Barack Ternyata Sudah Lama Putus dari Luna Maya, Penyebabnya Terungkap

Beberapa hari setelah itu, Reino mengakui bahwa hubungan asmaranya dengan Luna benar telah berakhir.

"Enggak, sudah (putus). Ya, beberapa bulan (lalu) lah," ucap Reino ketika ditemui dalam sebuah acara di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (16/9/2018).