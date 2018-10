5 Negara dengan Gaji Guru Tertinggi di Dunia, Ada yang Mencapai Rp 1 Miliar per Tahun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.

Guru, adalah kunci suksesnya pendidikan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Seperti kata Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world," yang artinya, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia."

Untuk itu, guru perlu diberdayakan, salah satunya dengan memberikan gaji yang sepadan dengan perjuangan dan pengorbanannya.

Untuk memberdayakan para guru, beberapa negara tak main-main dalam menggaji para gurunya.

Hal ini menyebabkan profesi guru menjadi salah satu profesi bergengsi di negara tersebut.

Menurut data yang disajikan oleh OECD pada tahun 2017, beberapa negara yang menggaji gurunya dengan gaji tinggi menurut beberapa kategori dan tingkatan pendidikan (tingkat SD, SMP, SMA) setiap tahun.

Bahkan untuk guru pemula atau belum berpengalaman, gaji yang didapatkan per tahun pun cukup tinggi.

Tentu bagi guru berpengalaman pada setiap tingkat pendidikan mendapatkan gaji yang lebih tinggi lagi.

Berikut ini adalah 5 gaji guru pemula tertinggi di dunia setiap tahun pada setiap tingkatan pendidikan: