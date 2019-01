Dengan Menangis, Ifan Seventeen Sebut Berita Hoaks Penemuan Dylan Sahara Sangat Menyakit Hatinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Vokalis Seventeen Riefian Fajarsyah atau Ifan kembali menceritakan soal proses pencarian sang Istri, Dylan Sahara, setelah menjadi korban tsunami yang menerjang Banten, pada Sabtu (22/12/2018) lalu.

Hal tersebut disampaikan Ifan di acara Apa Kabar Indonesia Pagi yang tayang di tvOne, Rabu (26/12/2018).

Ifan terhubung melalui teleconverence dengan pembawa acara.

Saat acara berlangsung, Ifan Seventeen diketahui masih berada di kediaman keluarga Dylan, di Ponorogo.

Ifan menceritakan, selama proses pencarian, ia mengalami proses yang membuat perasaannya naik turun.

Hal tersebut dikarenakan kabar-kabar yang terus beredar soal posisi istrinya itu.

"Kan tiga hari (mencari Dylan). Yang bikin up and down itu sebenarnya, yang berita-berita kalau istriku sudah ditemukan."

"Lokasinya di sini, terus di sini, membuat tiga hari proses pencarian aku ini jadi up and down banget," katanya sambil mengenang kejadian yang membuatnya kehilangan orang-orang terkasih.

"Jadi kaya dibuat senang, terus hancur lagi, dibuat senang lagi, hancur lagi. Sampai kadang-kadang, aku tahu teman-teman baik banget mau ngabarin gitu, cuma kadang-kadang nggak mikirin perasaan orang yang nyari itu naik turun gitu," ungkapnya menahan tangis.

Ifan bercerita, dirinya mendapati kabar hoaks soal penemuan istrinya itu beberapa kali.