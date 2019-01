BREAKING NEWS - Lakalantas Beruntun di Sisimangaraja, Pengendara Motor Tewas Terlindas Ban Truk

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terjadi kecelakaan lalulintas beruntun di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kelapa Tiga, Tanjungkarang Pusat tepatnya di seberang gang Haji Husnah, Sabtu 26 Januari 2019.

Kecelakaan ini melibatkan empat kendaraan sekaligus.

Diantaranya satu unit mobil truk sampah bernopol BE 9930 AZ, mobil Suzuki Carry bernopol BE 2830 AU, satu unit sepeda motor Yamaha Mio bernopol BE 3724 BY.

Sementara satu mobil truk bermuatan gas kabur entah kemana.

Akibat kecelakaan ini satu orang pengendara motor meninggal dunia lantaran terlindas ban truk.

