Mahasiswa Berprestasi Teknokrat Demonstrasikan Mobil Listrik di Depan Ratusan Pelajar se-Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Teknokrat Indonesia'>Universitas Teknokrat Indonesia menggelar Seminar Teknologi Informasi 2019 yang diikuti oleh ratusan pelajar SMA/SMK/MA sederajat pada Sabtu (9/2/2019). Seminar yang mengambil tema “Facing The Future by Fastering Creative and Innovative Generations Throught Information Comunication Technology” ini dilaksanakan di Indoor Gelanggang Mahasiswa Teknokrat.

Yeni Agus Nurhuda, Wakil Rektor I Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) membuka seminar secara resmi. Beliau mengatakan bahwa di era teknologi, kemajuan teknologi informasi mempunyai dampak positif maupun negatif.

Seminar Teknologi Informasi Teknokrat diikuti ratusan pelajar SMA sederajat se-Provinsi Lampung pada Sabtu (9/2/2019) (Istimewa)

“Setiap individu harus mampu memanfaatkan teknologi itu bukan hanya sebagai penikmat saja. Mari manfaatkan teknologi informasi untuk kemajuan diri kita dan bangsa Indonesia,” ungkap Yeni.

Sementara itu, Ketua Panitia Jihad Kaisar Pratama dalam wawancara menyampaikan bahwa seminar yang adalah agenda tahunan UTI yang akan menjabarkan berbagai bentuk teknologi masa kini.

Puluhan tenaga pengajar SMA sederajat se-Provinsi Lampung turut mengikuti Seminar Teknologi Informasi Teknokrat pada Sabtu (9/2/2019) (Istimewa)

“Generasi muda hendaknya memanfaatkan teknologi dengan baik. seminar ini diharapkan dapat memberi wadah, wawasan, ciptakan siswa yang mempunyai intelektual serta memberikan pengetahuan kepada generasi Millenial tentang Peran IT di zaman sekarang.” Ungkap Jihad.

Seminar Teknologi Informasi UTI tahun ini diikuti oleh 550 siswa-siswi SMA/SMK/MA se-Provinsi Lampung yang berasal dari 55 sekolah. Sebanyak 75 tenaga pengajar SMA sederajat juga turut hadir dalam seminar ini.

Dalam Seminar ini, peserta akan dapat banyak materi seperti, IoT, Animasi dan

Mobil Listrik. Tampil sebagai narasumber merupakan sejumlah mahasiswa Teknokrat yang telah berprestasi baik tingkat regional maupun nasional.

Sesi pertama seminar, dua mahasiswa Teknokrat tampil memaparkan Teknologi Informasi yaitu, Hamdan dan Firdaus. Keduanya membahas masalah Multimedia dan efek, serta visual effect.

Sesi kedua diisi oleh Agungestu dan Edi Susanto yang membahas Internet of Thing (IoT). Agung dan Edi juga melakukan demo smart helmet yaitu Helm berbasis internet of thing (IoT) yang pernah meraih juara nasional. Helm yang dibuat mahasiswa Teknokrat tersebut memiliki berbagai fitur yang berfungsi untuk menunjang keselamatan pengemudi dalam berkendara.

Sesi terakhir, dua mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro Teknokrat, Agung Bayu Satria dan Fajar Santoso memberikan penjabaran mengenai mekanisme pembuatan mobil listrik. Keduanya adalah Tim Robotik Teknokrat divisi Mobil Listrik, yang melakukan riset tentang teknologi Mobil Listrik dan sudah berhasil mewakili Provinsi Lampung di kontes Mobil Listrik tingkat Nasional.

Bidang robotik yang menjadi program unggulan kampus Teknokrat, menarik perhatian ratusan siswa dan guru. Dalam kesempatan tersebut dilakukan demonstrasi hasil karya mahasiswa Teknokrat “Mobil Listrik”.