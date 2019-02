Promo Starbucks Jumat 15 Februari 2019, Beli 1 Gratis 1 dengan Tukar SMS atau Like Media Sosial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Starbucks Coffee Februari 2019. Starbucks Coffee kini kembali memberikan promo menarik khusus untuk hari ini saja, Jumat 15 Februari 2019.

Starbucks Coffee menawarkan promo beli 1 gratis 1 untuk semua minuman semua ukuran.

Caranya cuma dengan menukarkan pesan SMS dari Starbucks yang dikirim ke nomor HP kamu.

Promo beli 1 gratis 1 juga ditawarkan Starbucks lewat media sosial Instagram, Facebook dan Twitter.

• Cara Transfer Pulsa Telkomsel Lewat Aplikasi MyTelkomsel ke Pengguna Kartu Simpati, Kartu As, Loop

Cara dapatin promo beli 1 gratis 1 Starbucks sangat mudah! Cukup dengan like gambar minuman yang terdapat di akun media sosial @StarbucksIndonesia dan tag tiga teman.

Ingat, like dan komennya di akun @StarbucksIndonesia.



Syarat dan ketentuan promo Starbucks khusus Jumat 15 Februari 2019:

1. Konsumen harus menunjukan bukti "like" di Facebook/Instagram/Twitter Starbucks Indonesia dan “tag” 3 teman kepada barista

2. Beli 1 gratis 1 berlaku untuk pembelian minuman Matcha Cold Foam Iced Americano

3. Ukuran minuman utama dan minuman tambahan harus sama

4. Hanya berlaku tanggal 15 Februari 2019

5. Tidak bisa digabungkan dengan promosi lainnya



Mau dinikmati sendiri atau berdua nih dengan sahabatmu ? Ayo buruan tag mereka Ajak bareng mereka untuk menikmati promo spesial ini.

"Let’s discover #ColdFoam craft with #MatchaColdFoamIcedAmericano!

Enjoy ‘Buy 1 Get 1’ by liking this photo and tag your 3 friends at the comment section below," tulis Starbucks di akun resminya.