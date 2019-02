Way Kanan Sosialisaikan Kecamatan Dan Kelurahan Layak Anak tahun 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN — Pemkab WayKanan gelar sosialisasi Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Kampung/Kelurahan Layak Anak (KAKELA) tahun 2019 di Aula PKK, Way Kanan, pada Rabu (20/2/2019)

Wakil Bupati Edward Antony yang dalam sambutanya memakai bahasa Lampung Way Kanan,sampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor 060/59/1-II/WK/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Ketentuan Pengunaan Bahasa Lampung Way Kanan setiap Hari Rabu sebagai bentuk pelestarian Bahasa Daerah.

“Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).” ungkap Edward Anthony

KLA bertujuan mensinergikan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan adalah implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui World Fit for Childrenyang diadopsi Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan pada substansi hak-hak anak ada 24 indikator KLA yang kemudian dikelompokkan ke dalam Kelembagaan dan 5 (lima) Kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; serta (5) perlindungan khusus.

“Kami berharap penguatan koordinasi para stakeholder dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan sampai di tingkat Kampung/Kelurahan agar dapat terus ditingkatkan dan senantiasa melaksanakan koordinasi secara rutin.” Ungkap edward.

Beliau menambahkan bahwa Anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan.