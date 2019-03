Aplikasikan Warna Nude untuk Make Up Wisuda Demi Tampil Menawan

Laporan Wartawan Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

Momen wisuda merupakan salah satu peristiwa bersejarah para mahasiswa.

Saat momen itu berlangsung penampilan pun harus maksimal dan menawan.

Hal tak kalah penting dalam menunjang kesempurnaan penampilan adalah make up wajah yang glowing dan tidak mudah luntur.

Make up Artist (MUA) Lampung Martavia Khadiqotin Ulum membeberkan, tips paling mendasar agar make up wisuda tidak mudah luntur.

Tips mendasar adalah mengaplikasikan pelembab terlebih dahulu sebelum aplikasi make up lainnya.

Setelah itu menggunakan gel khusus tiga atau empat tetes untuk mengunci fondation yang akan diaplikasikan nantinya.

Salah satunya menggunakan produk aqua seal dari Make Up For Ever.

Martavia juga menyarankan agar mencampur dua fondation merek berbeda untuk mendapatkan tekstur dan kemaksimalan fungsi fondation.

Misal mencampur fondation Make Over dan Revlon.