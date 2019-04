Bukan Naomi Zaskia Terungkap Wanita yang Dekat dengan Komedian Sule, Buka-bukaan Awal Kenalan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baby Shima penyanyi asal Malaysia akui kedekatan dengan komedian Sule, Naomi Zaskia pun cemburu.

Kali ini, Baby Shima pun secara gamblang menyebutkan status hubungannnya dengan Sule.

Otomatis, hal tersebut pun menguarkan tanda-tanda bahwa hubungan Sule dan Baby Shima ini bergerak ke arah yang lebih serius. Baby Shima juga blak-blakan bahwa dirinya pernah diajakSuleuntuk berkunjung ke rumahnya dan diperkenalkan dengan anak-anaknya.

Menanggapi kedekatan Sule dan Baby Shima, Naomi Zaskia sambil sedikit kesal dan bertanya tentang sosok Baby Shima.

"Siapa itu Baby Shima," kata Naomi Zaskia ketus, seperti dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Selebrita 7 Trans 7.

Setelah itu, dengan berat hati Naomi Zaskia pun mengucapkan selamat untuk Sule yang dikabarkan tengah dekat dengan Baby Shima.

"Ya udah happy for you kalau emang iya, tapi we're friends," tambahnya.

Melihat kecemburuan Naomi Zaskia, Sule lantas menyindir bahwa dirinya yang berstatus duda, bebas untuk mendekati wanita manapun.

Pasalnya, ia tak sedang menjalin hubungan dengan Naomi Zaskia saat kini mendekati Baby Shima.

"Kalau saya kan artinya mau dekat sama siapapun, boleh dong, mau laki-laki mau perempuan, karena mungkin kondisi saya sendiri, saya duda, akhirnya, media juga menerka-nerka, terus juga memberikan berita yang di mana saya di situ mau menikah sama Baby Shima lah, terus di situ Naomi cemburu," urai Sule dilansir dari Entertainment News Net TV.

Kini, giliran Baby Shima yang ngkat bicara perihal hubungannya dengan Sule yang sempat bikin Naomi Zaskia cemburu.

Dalam tayangan Pagi Pagi Pati Happy, Selasa (9/4/2019), Baby Shima blak-blakan menjelaskan awal perkenalannya dengan Sule.