Sosok Ayah dan Ibu Agnez Mo Akhirnya Terkuak, Ternyata Sangat Dekat dengan Wijin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi cantik Agnez Mo selama ini memang jarang mengumbar kehidupan pribadinya ke publik.

Namun, sosok ayah Agnez Mo akhirnya terkuak.

Bersamaan dengan terungkapnya foto ayah Agnez Mo ke publik, muncul pula kedekatan yang pernah dijalin oleh Wijaya Saputra alias Wijin dengan ayah pelantun tembang 'Coke Bottle' itu.

Dalam suatu postingan yang diunggah oleh akun gosip di Instagram beberapa waktu lalu, tampak foto ayah Agnez Mo yang direkam oleh sang anak.

Ayah Agnez Mo tampak mengenakan kaus berwarna abu-abu, sambil melipat tangan di atas dada.

Tak sendirian, dalam foto itu ada juga mantan kekasih Agnez Mo, WIjaya Saputra, tampak berdiri canggung di sebelah ayah Agnez Mo.

Dalam video yang diunggah Agnez Mo itu, ia menuliskan sebutan manis untuk dua pria yang dianggapnya berarti kala itu.

"My man and my dad (emote senyum dan love)," tulisnya.

Ricky Muljoto dan Wijaya Saputra. ()

Sementara itu, sang ibu yang bernama Jenny Siswono, rupanya juga memiliki kecantikan yang tak kalah dibanding anaknya.