Verrel Bramasta Jatuh Sakit, Natasha Wilona Singgung Chat WA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Isu kedekatan Natasha Wilona dengan pebulutangkis Kevin Sanjaya merebak usai hubungan cinta dengan Verrel Bramasta, kandas.

Kedekatan Natasha Wilona dengan Kevin Sanjaya muncul sejak Natasha membuat vlog di akun YouTube nya yang mewawancarai Kevin Sanjaya dengan Marcus Gideon.

Di tengah isu kedekatan Natasha Wilona dengan Kevin Sanjaya, Verrel Bramasta tampak jatuh sakit.

Biarpun sudah tidak menjalin hubungan cinta lagi, tapi tetap saja kehadiran Natasha Wilona dipertanyakan di saat Verrel Bramasta sakit.

Mantan kekasih Natasha Wilona, Verrel Bramasta ini terlihat terbaring di ranjang rumah sakit.

Selang infus menempel di tangan kiri pesinetron ganteng putra Venna Melinda.

Dalam unggahannya, Verrel Bramasta mengungkapkan tumbangnya dirinya ini karena terlalu jor-joran berkerja.

Selain syuting striping, Verrel Bramasta ini juga mengelola akun Youtubenya, VRL Bramasta.

"Akhir nya tumbang juga.... Semoga siapapun yang banyak aktifitas diluar sana tetap sehat ya.. kesehatan itu mahal! Akibat stripping Sinetron / Youtube dan kurang istirahat.. jadi begini. Tapi gpp, hasil tidak akan mengkhianati kerja keras.. semoga semua ini berbuah indah pada akhirnya! And thanks mom, I love you. Jangan di slide sampe akhir ya! Ada orang sakit gila..," tulis Verrel Bramasta, dilansir TribunnewsBogor.com, Selasa (14/5/2019).

Banyak sahabat dan rekan selebriti pun mendoakan Verrel Bramasta agar cepat sembuh.