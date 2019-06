Polres Way Kanan Imbau Pemudik Berhati-hati dan Istirahat Bila Mengantuk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Menjelang hari raya raya Idul Fitri 1440 H akan segera tiba kurang dua hari lagi, aktivitas kendaraan roda dua maupun roda empat akan jauh meningkat di jalan raya, khususnya di jalur lintas tengah Sumatera (Jalinsum) Kabupaten Way Kanan, Senin (03/06/2019)

Pemudik datang dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan atau arah sebaliknya melintas Jalinsum tersebut . Hal itu kemudian membuat risiko gangguan Kamtibmas meningkat.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasatsabhara Iptu I Dewa Gede Anom menyampaikan demi mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, Polres Way Kanan bersama Kodim 0427 Way Kanan dan pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi gangguan selama mudik dan balik yang akan berlangsung selama 13 hari, mulai tanggal 29 Mei 2019, sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 nanti.

Untuk antisipasi gangguan kamtibmas dan lakalantas, kami bersama TNI melakukan patroli bersama secara dialogis.

Seperti pada minggu malam(2/6/2019) di jalinsum Kampung Tanjung Raja Sakti Blambangan Umpu patroli Sabhara dipimpin Aipda Rusmiyanto menemukan kendaraan mengalami kerusakan di jalan.

Petugas turun memberikan bantuan pengamanan dan pengaturan lalulintas menghindari terjadinya kriminalitas dan lakalantas .

Sementara, ada juga pemudik yang beristirahat untuk melepas lelah di rumah makan, petugas kami memberikan himbauan kepada pemudik agar berhati hati dijalan dan istirahat apabila lelah atau mengantuk guna mencegah tindakan kriminalitas lainnya yang terjadi di sepanjang jalur lintas tengah Sumatera Kabupaten Way Kanan.

"Utamakan keselamatan dalam berkendara melalui jalur lintas tengah, agar mudik lebaran 2019 aman dan lancar,” Ungkap IPTU Dewa. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)