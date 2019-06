Jadwal dan Judul Film di Bioskop Lampung Edisi Libur Idul Fitri

Laporan Wartawan Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sejumlah bioskop di Bandar Lampung menayangkan beragam film terbaru menyemarakkan libur Idul Fitri 1440 Hijriah.

Berikut beberapa film yang tayang pekan ini di Boemi Kedaton XXI, Mal Kartini XXI,Central XXI, dan Ciplaz Lampung XXI.

1. Boemi Kedaton XXI

- Jhon Wick: Chapter 3 - Parabellum

- Godzilla II: King Of The Monsters

- Si Doel The Movie 2

- Kuntilanak 2

- Single Part 2

- Hit & Run

2. Mal Kartini XXI

- Godzilla II: King Of The Monsters

- Ghost Writer

- Si Doel The Movie 2

- Kuntilanak 2

- Single Part 2

3. Central XXI

- Single Part 2

- Ghost Writer

- Si Doel The Movie 2

4. Ciplaz Lampung XXI

- Ghost Writer

- Si Doel The Movie 2

- Kuntilanak 2

- Hit & Run