BCA Goes to School Sharing Ilmu dengan Siswa SMA Fransiskus Bandar Lampung

BCA Goes to School di SMA Fransiskus Bandar Lampung, Selasa (11/6)

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Sebagai bentuk kepedulian BCA terhadap generasi muda bangsa yang diwujudkan dengan memberikan edukasi kepada mereka, BCA Kanwil VI Palembang kembali menggelar BCA Goes to School.

Bertempat di auditorium SMA Fransiskus Bandar Lampung, BCA memberikan sharing knowledge bertema Competing in Digital Era: Education, Business, Banking & HR kepada 193 siswa.

Selain mendapatkan pemaparan materi, peserta juga dapat berinteraksi langsung dengan pembicara yakni Kepala Pengembangan Bisnis BCA Wilayah VI Palembang Yohanes Setyowidodo dan Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia BCA Wilayah VI Palembang Angelina.

Yohanes Setyowidodo mengatakan, sharing yang dilakukan pada BCA Goes to School kali ini memfokuskan kepada Competing in Digital Era untuk mendukung generasi milenial dalam menyambut dan beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0.

Selain di SMA Fransiskus, program BCA Goes to School oleh BCA Kanwil VI Palembang tahun ini dilaksanakan di sejumlah sekolah menengah dan universitas yang ada di BCA Wilayah VI Palembang yang meliputi Palembang, Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Pangkal Pinang (Bangka Belitung).

"Tahun ini minimal targetnya kita hadir minimal di 10 sekolah dan universitas. Ini sudah kita mulai sejak bulan April berkoordinasi dengan pihak sekolah dan universitas," jelas dia.

Melalui sharing ini, diharapkan para siswa, termasuk siswa SMA Fransiskus Bandar Lampung, dapat lebih mengenal dan mengetahui kondisi terkini serta dampak dan perubahan yang terjadi akibat era digitalisasi di bidang pendidikan, bisnis, perbankan serta sumber daya manusia.

"Dalam menghadapi era industri 4.0 yang serba digital dan otomatis, maka generasi saat ini diharapkan dapat mengenal teknologi dan terus mengikuti perkembangan era digitalisasi yang terjadi," lanjut Yohanes.

Untuk itu, lanjut dia, pada kesempatan ini BCA memberikan sharing mengenai hal-hal yang diperlukan dalam diri generasi milenial agar dapat terus bersaing dalam era digital ini.