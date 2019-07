Spider-Man Far From Home Tayang Mulai Hari Ini di Seluruh Bioskop Lampung, Baca Dulu Sinopsisnya!

Film SpiderMan Far From Home tayang mulai hari ini, Rabu (3/7/2019), di bioskop Tanah Air.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari ini, Rabu (3/7/2019), film Spider-Man Far From Home tayang di bioskop Tanah Air, termasuk di Lampung.

Animo penonton yang ingin menyaksikan aksi Peter Parker ini sudah terlihat sejak sepekan kemarin.

Sebab, tiket pemutaran Spider-Man Far From Home ini sudah berlangsung sejak tujuh hari lalu untuk penayangan hingga hari Minggu, 7 Juli 2019 yang akan datang.

Dan untuk di Lampung, film Spider-Man Far From Home tayang di seluruh bioskop .

Mal Kartini Premiere, film Spider-Man Far From Here tayang pada pukul 11.35, 14.15, 16.55, 19.35, dan 22.15 WIB

Lalu di Boemi Kedaton XXI, film ini tayang pada pukul 11.15, 11.30, 12.30, 13.55, 14.10, 15.10, 16.35, 16.50, 17.50, 18.45, 19.15, 19.30, 20.30, 21.35, 21.55, dan 21.20 WIB.

Kemudian di Mal Kartini XXI, film ini tayang pukul 11.30, 12.30, 13.00, 14.10, 15.10, 15.40, 16.50, 17.50, 18.20, 19.00, 19.30, 20.30, 21.00, 21.40, dan 22.10 WIB

Untuk di Central XXI, film ini tayang pukul 11.30, 12.30, 14.10, 15.10, 16.50, 17.50, 19.30, 20.30, dan 22.10 WIB.

Sementara di Ciplaz Lampung XXI, film ini tayang pukul 11.15, 11.30, 13.00, 13.55, 14.10, 15.40, 16.35, 16.50, 18.20, 19.15, 19.30, 21.00, 21.55, dan 22.10 WIB.

Lalu untuk di CGV Transmart Lampung, 10.30, 11.00, 12.00, 13.40, 14.40, 16.20, 17.20, 18.00, 19.00, 20.00, 21.40, 22.40, dan 23.10 WIB.

