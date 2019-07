Boy William Segera Menikahi Karen Vendela Hosea, Ini Deretan 'Pabrik Uang' Calon Mertuanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boy William segera menikah. Profil calon istri Boy William tak diragukan lagi sebagai gadis cantik dan tajir. Dia adalah Karen Vendela Hosea, wanita tajir anak konglomerat Indonesia.

Calon mertua Boy William atau orangtua Karen Vendela Hosea adalah konglomerat yang memiliki sejumlah perusahaan ternama di Indonesia.

Aktor sekaligus presenter Boy William (27) siap mengakhiri masa lajangnya.

Boy William baru saja melamar sang kekasih yang diketahui bernama Karen Vendela Hosea.

Dilihat TribunSolo.com dari posting-an melalui akun Instagramnya, @boywilliam17, Boy William sangat bahagia lantaran sang kekasih mengatakan bersedia menerima lamaran.

Berikut posting-an lengkapnya.

"She said Yes! (dia bilang bersedia!)

One fine day in the middle of nowhere, i got down on my knees.

(Suatu hari yang indah di suatu tempat, aku berlutut.)

Thank you for choosing me.