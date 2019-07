dok.We Heart It

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Idol K-Pop Sering Pakai Masker Saat Jalan di Depan Umum, Member Red Velvet Ungkap Alasan Dibaliknya

Sering kita dapati jika para idol K-Pop kerap memakai masker saat berjalan di depan umum.

Ternyata hal tersebut cukup membuat mereka merasa nyaman.

"Rahasia" ini pun diungkap oleh Seulgi Red Velvet pada sebuah video bertajuk The More Seulgiful Lifestyle in USA

Dalam vlog tersebut ia berbagi cerita apa yang dilakukannya setiap penerbangannya.

Jadi seorang yang sibuk yang selalu terbang ke berbagai negara, ia lebih suka beristirahat dan melakukan hal apapun di pesawat.

Seulgi mengatakan jika dirinya hanya makan, tidur, menonton film, dan mengulangi kegiatan itu lagi.

"Aku makan, tidur, makan, tidur, menonton film, makan, dan tidur lagi," ungkapnya.

Namun sayang, tidur dengan nyenyak tentunya membuat wajahnya menjadi bengkak saat bangun.

Untuk itulah ia menutupi wajahnya dengan masker untuk menutupi bengkak pada wajahnya.

Mungkin hal ini juga yang dilakukan idola K-Pop lainnya.

Menurut Seulgi, dia dan mungkin idola K-Pop muncul di bandara dengan masker, itu mungkin mereka berarti memiliki penerbangan yang cukup padat dan kerap tidur di dalam pesawat.

Sehingga saat turun dan berjalan di bandara mereka menutup wajahnya dengan masker.

