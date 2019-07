Heboh Cuitan Rich Brian, Go-Jek Siap Terima Order Go-Food dari New York

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ada-ada saja kelakuan warganet.

Heboh dengan twit penyanyi rap Rich Brian yang kangen makanan Indonesia, Go-Jek pun mengaku siap menerima order sampai ke New York.

Cerita heboh ini mendadak seru gara-gara mendapat balasan dari admin Twitter @gojekindonesia.

Mulanya, Brian menulis twit bahwa ia baru saja meninggalkan Tanah Air untuk ke New York, tetapi ia sudah kangen makanan Indonesia.

"Just left for New York & already miss Indonesia food," tulis Brian di akun Twitter-nya @richbrian.

Twit itu kemudian mendapat balasan dari admin Twitter @gojekindonesia yang meminta Brian mengirimkan alamatnya dan memberi tahu makanan apa yang dirindukannya.

"DM (direct message) us your address, and let us know what you miss eating," tulis admin @gojekindonesia.

Tak selesai sampai di situ, Rich Brian ternyata membalas cuitan Gojek tersebut.

Brian mengaku sudah mengirimkan alamatnya dan menegaskan ia tengah berada di New York karena tak mungkin layanan Go-Food bisa sampai ke sana.

"Dm sent but seriously im in new york hahaha," balas Brian.