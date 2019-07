Viral di Media Sosial, Lulusan UI Ini Enggan Digaji Rp 8 Juta, Dian Sastro: Zaman Lagi Susah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Dian Sastrowardoyo turut angkat bicara soal unggahan yang sempat viral di media sosial tentang alumni Universitas Indonesia (UI) fresh graduate (lulusan baru) yang menolak gaji Rp 8 juta.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Dian Sastro melalui akun Insta Story akun Instagramnya, @therealdisastr, Kamis 25 Juli 2019.

Dian Sastro yang merupakan alumni UI membeberkan gaji pertamanya setelah lulus, yang ternyata di bawah Rp 8 juta.

"Zamannya gua ngantor fresh graduate dulu, gaji pertama di bawah 8 juta."

"Tapi itu dulu yaaa tahun 2008."

"11 tahun yang lalu, tapi asli gue bangga banget dan bersyukur banget diterima kerja di perusahaan konsultan manajemen multinasional."

"Walaupun gue sempet 'ngartis' (krn konotasinya jadi artis atau orang industri kreatif itu: Enggak kompeten) #Lulusan UI #Bedagederasi," tulis Dian Sastro.

Dian Sastro kemudian mengungkapkan bahwa kesempatan belajar tidak bisa dievaluasi dengan uang.

"Tapi asli, kesempatan belajar itu enggak dievaluasi dengan nilai uang."

"Karena yang ngerasai elo sendiri, dude, zaman lagi susah, dapet kerjaan saja sudah alhamdulillah."

"People are getting laid off everyday now."

"Enggak ngaruh lo lulusan dari mana, gue juga #LulusanUI tapi biasa saja kalee," sambung Dian Sastro.