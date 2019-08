Instagram dan Facebook Down Malam Ini, Apa Penyebabnya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SEMARANG - Pengguna instagram dan facebook mengeluhkan kedua media sosial tersebut eror atau down.

Tagar instagram down #instagramdown dan facebook down #facebookdown pun beredar di twitter.

Admin instagram Tribun Jateng pun beberapa kali gagal mengunggah foto.

Begitu juga ketika mengunggah status pada akun facebook pribadi.

Setelah dilakukan penelusuran, netizen pun mengeluhkan instagram dan facebook eror.

Pemilik akun twitter @HairulMHR mencuitkan : Giliran saya butuh facebook #facebookdown

Bahkan juga pengguna facebook luar negeri mengalami hal serupa. Mereka mengeluhkan tak bisa mengunggah status dan mengomentari status di facebook.

@Qasimifti : Facebook down: Site and app not working for 'maintenance' as users unable to post or comment #FacebookDown

@HumanDogs1 : While facebook is down you can follow me to be entertained #facebookdown

Instagram Down

Tak hanya facebook, instagram juga mengalami eror atau down.