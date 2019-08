Mulai Sekarang Jangan Takut! Yuk Ikuti Lima Langkah Sederhana Ini Cara Memotong Kuku Bayi

Mulai Sekarang Jangan Takut, Ikuti Lima Langkah Sederhana ini Memotong Kuku Bayi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak ibu yang takut memotong rambut, atau kuku bayi.

Melihat si kecil yang mungil baru lahir, tetapi kukunya panjang memang kadang khawatir.

bagaimana tidak, kuku kadang tidak sengaja membuat luka di tubuh bayi.

Mom, pun takut untuk memotong kuku bayi. Jika iya, maka mulai sekarang mom jangan khawatir lagi.

ada langkah sederhana memotong kuku bayi.

Kuku merupakan bagian tubuh yang ikut terbentuk saat jari janin tumbuh di kandungan.

Menurut Ameican Academy of Dermatology, kuku bayi tumbuh sekitar 0,1 mm per hari atau sekitar 3-4 mm per bulan.

Moms, harus rutin menggunting kuku si Kecil agar tak menggores atau melukai kulitnya.

Ikuti beberapa tips dari Dokter Nina Dwi Putri, Subspesialis Penyakit Tropik Anak, berikut agar Moms bisa percaya diri saat memotong kuku si Kecil.