5.798 Maba Unila Bentuk Pappermob 9 Logo Tiga Dimensi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Lampung (Unila) menerima 5.798 mahasiswa baru pada tahun ini dan sudah mulai masuk kampus.

Sesuai jadwalnya hari ini Selasa (13/8/2019) di lapangan sepakbola kampus Unila ribuan mahasiswa melalui BEM KBM Unila menggelar pappermob.

Presiden BEM KBM Unila Fajar Agung Pangestu mengatakan pappermob ini berbentuk 9 logo dan 44 formasi.

Adanya 9 logo tiga dimensi tersebut yakni merah putih, peta Lampung, aku cinta Unila, logo siger, logo play button, PKMB 2019, 74 tahun Indonesia, Say no to war dan logo Unila.

"Harapanya mereka ini bisa menjadi agen perubahan bagi bangsa ini yang pastinya dan mereka mencatatkan namanya disejarah Unila yang mampu membuat pappermob tiga dimensi," katanya.

Karena sampai saat ini bangsa Indonesia masih saja impor beras dan SDA lainnya.

