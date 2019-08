BTS Raih Rekor Sebagai MV Boy Group K-Pop Tercepat dengan 500 Juta Views 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut penghargaan yang didapatkan boy band asal Korea Selatan BTS yang meraih rekor sebagai MV Boy Group K-Pop tercepat dengan 500 juta views.

Video musik BTS dengan judul lagu Boy With Luv mencatat rekor sebagai MV boy group K-Pop tercepat raih 500 juta tayang di YouTube.

Sebelumnya BTS baru saja memenangkan 4 piala di ajang penghargaan Teen Choice Award 2019.

Salah satu kategori yang didapat yaitu Choice Collaboration untuk lagu Boy With Luv feat Halsey.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube ibighit pada tanggal 12 April 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube ibighit telah ditonton sebanyak 505 juta kali.

MV Boy With Luv tersebut memperoleh 500 juta views dalam kurun waktu 4 bulan.

Boy With Luv menjadi video klip BTS ke-7 yang gapai angka yang sama termasuk lagu DNA, Fire, Fake Love, MIC Drop (Steve Aoki Remix), IDOL, dan Dope.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya hingga saat ini idol group K-Pop tercepat raih 500 juta tayang di YouTube adalah BLACKPINK.

Dalam video Musik berjudul Kill This Love yang meraih angka sama dalam kurun waktu sekitar 3 bulan lebih 20 hari.

BTS dikenal sebagai Bangtan Boys merupakan sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Nama tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond the Scene pada bulan Juli 2017.

Boy With Luv sendiri merupakan lagu utama BTS di album bertajuk Map Of The Soul: Persona.

Dalam lagu ini, BTS berkolaborasi dengan penyanyi Amerika, Halsey.

Sementara dalam album Map Of The Soul: Persona BTS secara keseluruhan menyuguhkan 7 track lagu yaitu Intro: Persona, Boy With Luv, Mikrokosmos, Make it Raight, HOME, Jamis Vu dan Dionysus. (tribunlampung.co.id/resky mertarega saputri)