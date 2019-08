Menenangkan Anak yang Marah Tanpa Teriak-teriak dan Cara Mengatasi si Kecil yang Hobi Melompat

Tribunlampung.co.id - Menghadapi anak yang sedang marah, moms jangan ikut emosi ya.

Kudu sabar memang menghadapi si kecil.

Ingat moms, teriak-teriak bukan lah solusi untuk menenangkan si kecil yang sedang ngambek.

Perlu kesabaran lebih dari Moms untuk menenangkan anak ketika marah.

Namun, Moms mungkin bertanya-tanya apakah hal ini bisa terbawa sampai anak dewasa kelak?

Atau anak yang kerap mengekspresikan kemarahan dengan cara itu, bisa menjadi orang dewasa yang kasar?

"Frustrasi dan kemarahan adalah emosi normal, dan anak-anak membutuhkan pelepasan fisik yang kuat untuk mereka," kata Heather Shumaker, penulis 'It's OK Not to Share'.

Untuk meredam emosi anak dan menghentikan kebiasaan buruk tersebut, berikut beberapa cara yang bisa membantunya.

1. Lari di seputar ruang tamu atau ruangan terbesar di rumah

Saat marah, bisa jadi anak akan berlari di area sekitar rumah seperti ruang tamu.