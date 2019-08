Download MP3 Lagu V BTS Berjudul Winter Bear, Trending Youtube, Simak Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu V BTS berjudul Winter Bear.

V BTS baru saja merilis sebuah video musik lagu bertajuk Winter Bear.

Winter Bear dirilis sebagai hadiah untuk ARMY BTS dalam rangka 1000 hari ungkapan I Purple You alias Borahae muncul.

Winter Bear merupakan lagu berbahasa Inggris yang ditulis V BTS sendiri bersama RM, Adora, dan Hiss Noise.

Ungkapan Borahae pertama kali ditulis V di laman Weibo resmi BTS pada 21 Juli 2018.

Video klip Winter Bear berisikan rekaman rekaman V selama melakukan perjalanan.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube BANGTANTV pada tanggal 9 Agustus 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube BANGTANTV telah ditonton sebanyak 13 juta kali dan hingga saat ini menduduki trending youtube.

Berikut lirik lagu Winter Bear

She looks like a blue parrot

Would you come fly to me

I want some

Good day, good day, good day

Good day, good day