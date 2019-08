Ilustrasi. Harga Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus Tahun 2019 Serta Spesifikasinya,Ponsel Flagship Samsung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, harga Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus tahun 2019 serta spesifikasinya.

Sebagaimana yang diketahui, Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus merupakan smartphone teranyar dari Samsung.

Kedua varian ponsel ini termasuk ke dalam kelas smartphone flagship pabrikan gadget asal Korea Selatan tersebut.

Pasalnya, Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus baru saja diperkenalkan dalam ajang Galaxy Unpacked di Barclays Center, New York, AS, Rabu (7/8/2019) lalu.

Dibanderol dengan harga yang tergolong tinggi, sehingga menasbihkannya di barisan ponsel flagship Samsung.

Dilansir Tribunlampung.co.id dari Kompas.com,

Berikut, harga Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus tahun 2019 serta spesifikasinya:

Pada perangkat anyarnya kali iniSamsung, menghadirkan sejumlah peningkatan pada seri-seri Note sebelumnya.

Sebut saja seperti pada segi chipset, kamera, dan pena digital S-Pen khas lini Samsung Galaxy Note.

Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus dijalanakan dengan chipset Exynos 9825/Snapdragon 855 (tergantung pasar).