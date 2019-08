Polres Lampung Utara Juara 1 Lomba Tarik Tambang Semarak HUT RI Ke-74

Laporan Wartawan Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Personel Polres Lampung Utara menyabet juara pertama lomba tarik tambang menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Lomba itu digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Lomba yang digelar diantaranya, tarik tambang, terompah. Lomba diikuti pegawai dari satuan kerja perangkat daerah, TNI dan Polri.

"Saya bangga atas pencapaian personil Polres Lampung Utara tersebut apalagi bisa menjadi juara 1 se- Kabupaten".

"Tentunya hal ini didapat tidak serta merta tapi melalui semangat dan kerja sama antara tim,” tutur Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, Rabu (14/8/2019)

• Polres Lampung Utara Gelar Patroli Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Terpisah, memeringati HUT RI ke-74 Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotabumi menggelar lomba karaoke dan gaple beregu, Selasa lalu. Lomba itu diikuti perwakilan dinas instansi vertikal yang ada di kabupaten setempat.

Hadir dalam acara itu Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Kapolres AKBP Budiman Sulaksono, Dandim 0412/LU, Letkol Inf Krisna Pribudi, Kalapas Kelas II A Kotabumi Tetra Destorie.

Pada acara itu, Kepala Rutan Kelas II B Kotabumi Denial Arif melantunkan dua buah lagu berjudul She's Gone dan Forever and one menghibur para tamu.

"Ini lah keadaan kami, meski keberadaan kami di ruangan terbatas, tapi inovasi kami tanpa batas," ujarnya. (*)