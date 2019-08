Viar Motor Lampung Beri Potongan Diskon dan Suvenir di Pekan Raya Lampung, 3 - 18 Agustus 2019

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Berkat Anugerah Motor (Viar Motor Lampung) memberikan penawaran spesial di stan Viar Motor Lampung selama gelaran Pekan Raya Lampung, 3-18 Agustus 2019 di PKOR Way Halim.

Owner Viar Motor Lampung Yeni mengatakan, penawaran yang diberikan adalah potongan diskon langsung dan suvenir menarik untuk pembelian unit motor Viar.

Setiap pembelian juga mendapatkan fasilitas servis dan oli gratis selama 3 kali baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 3 Viar.

Unit motor yang ada di stan Viar Motor Lampung tersedia mulai dari kendaraan roda tiga Viar (New Karya 150R, New Karya 150R Long, New Karya 200R Long, New Karya 300 dan New Karya Bit), kendaraan roda 2, ATV, trail, trail untuk anak-anak hingga motor listrik.

"Untuk saat ini yang paling jadi favorit konsumen di Lampung untuk kendaraan roda 3 kita adalah New Karya 300 untuk kegiatan usaha sesuai mottonya yaitu Karya, Kendaraan Rakyat," jelasnya kepada Tribun, Rabu (14/8/2019) sore.

Yeni menambahkan, Karya 300 cocok dipilih sebagai solusi usaha karena memiliki beberapa kelebihan.

Antara lain sudah dilengkapi dengan Super Hi-Lo yang akan memberikan kekuatan tambahan saat melintasi daerah tanjakan atau membawa muatan yang berat, kekuatan mencapai 1 ton, rangka dan bodi lebih besar, sok lebih besar serta hemat bahan bakar.

Karya 300 tersedia dalam beberapa pilihan warna yakni, hitam, merah, biru, hijau, putih hingga kuning.

Viar Motor Lampung juga bisa membantu konsumen untuk memodifikasi kendaraan tersebut apabila ingin dibuat boks sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.