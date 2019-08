201 Personel Polres Lampura Berjaga di Gedung DPRD

Laporan Wartawan Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Sebanyak 201 personel Polres Lampung Utara mengamankan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara terpilih periode 2019-2024, Senin (19/8/2019).

"Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan Polres Lampung dalam pengamanan tahapan akhir Pileg tahun 2019. Huna tercipta situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Utara," ujar Kabag Ops Polres Lampung Utara Kompol Nelson F Manik mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono

Ia menambahkan, telah memploting personel pengamanan dibagi di berbagai titik yakni, area utama gedung DPRD, pintu masuk dan keluar gedung DPRD, Kantor KPU dan Jalan Soekarno Hatta.

"Kami telah instruksikan, agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, jangan underestimate, jaga keselamatan, jangan mudah terpancing dan laksanakan body sistem," tegasnya.

Antisipasi terhadap sekelompok massa yang yang mungkin tidak senang dengan kegiatan pelantikan sumpah atau janji anggota DRPD Kabupaten Way Kanan, Polres Way Kanan juga melaksanakan pengamanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Yudi Pristiwanto menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan apel pengamanan gabungan pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Way Kanan masa jabatan periode 2019-2024.

Pelaksanaan apel pengamanan gabungan telah dilaksanakan pukul 07.00 WIB.

“Kami memploting personel pengamanan dibagi di empat titik yakni, area utama gedung DPRD di luar area gedung DPRD, Gapura Pemda, area rumah dinas Bupati dan DPRD Kabupaten Way Kanan,” paparnya. (*)