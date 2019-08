Everglow Kembali Pecahkan Rekor Trending Youtube, Lirik lagu dan terjemahannya lagu Adios Everglow!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Everglow kembali memecahkan rekor baru dalam musik barunya yang berjudul Adios.

Hingga saat ini lagu Everglow menjadi trending topik Youtube Indonesia, simak lirik lagu dan terjemahannya lagu Adios Everglow.

Girl Grup asal Korea Selatan, Everglow kembali memecahkan rekor baru.

Kali ini Everglow berhasil memecahkan rekor terbarunya selama dua hari dari lagu Adios.

Sebelumnya, Everglow telah memecahkan rekor lewat lagu Bon Bon Chocolat dengan 15 juta penonton dalam 7 hari.

Berkat lagu Adios ini, membuat lagu tersebut menjadi trending topik youtube Indonesia bahkan beberapa negara lainnya.

Di Indonesia sendiri, lagu Adios sudah masuk trending topik youtube Indonesia ke 18 , yang sudah ditonton sebanyak 40 juta kali.

Dilansir Tribunlampung.co.id melalui youtube Stone Music Entertainment, yang pertama kali dirilis pada 19 Agustus 2019.

Berikut lirik dan terjemahannya lagu Adios Everglow

• Download MP3 Lagu Everglow Berjudul Adios, Berikut Lirik lagu Adios dan Video Klipnya!

Ah na ah na

‘annyeong’iran mari No no

mannal ttae haneun insappunini? No no

sanghwang paak andweji? Yeah yeah

an boige sumeuraneun tteut geuman sarajiran tteut