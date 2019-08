Ririn Ekawati Beri Klarifikasi Soal Hubungannya dengan Dimas Back: Semoga Gak Ada yang Nanya Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama artis cantik Ririn Ekawati dan aktor tampan Dimas Beck tentu sudah akrab ditelinga kita.

Pasalnya, kedua selebriti ini sudah lama menghiasi jagat raya hiburan Tanah Air.

Belakangan, keduanya kerap jadi perbincangan publik karena kedekatannya.

Dua artis kenamaan ini dikabarkan memiliki hubungan khusus dan berpacaran.

Seperti diketahui, Ririn adalah seorang single mom dengan dua anak.

Sedangkan Dimas memang masih melajang hingga sekarang.

Sehingga tak heran ketika keduanya sama-sama membagikan potret bersama yang tampak cukup mesra, publik pun dibuat heboh.

Hal ini berawal ketika Dimas membagikan potretnya bersama Ririn beberapa bulan lalu.

Ia pun menuliskan caption "You are like the book I've never read", yang seolah menggambarkan hubungannya.