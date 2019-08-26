Drama Korea
Sinopsis Drama Korea Terbaru 2019 Love Alarm, Sinyal-sinyal Cinta Berdering Anak SMA
Sinopsis Drama Korea Terbaru 2019 Love Alarm, Sinyal-sinyal Cinta Berdering Anak SMA
Sinopsis Drama Korea Terbaru 2019 Love Alarm, Sinyal-sinyal Cinta Berdering Anak SMA
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar drama Korea terbaru 2019 Love Alarm yuk simak, sinopsis drama Korea Love Alarm.
Bagaimanakah sinopsis drama Korea Love Alarm?
Berikut sinopsis drama Korea Love Alarm drama Korea terbaru 2019.
Drama Korea Love Alarm dibintangi Kim So Hyun, Jung Ga Ram, dan Song Kang.
Drama Korea berjudul Love Alarm baru saja tayang pada 22 Agustus 2019.
Love Alarm adalah drama Korea yang diangkat dari kreasi Webtoon.
Sinopsis drama Korea Love Alarm mengisahkan tentang sebuah aplikasi yang bernama Love Alarm atau Joalarm.
Aplikasi ini menjadi viral di Korea Selatan dan banyak dipakai oleh anak muda.
Dengan aplikasi ini, pemakainya dapat mendeteksi jika ada orang yang menyukainya.
• Kim So Hyun Bintang Utama Drama Korea Love Alarm, Simak Perjalanan Karier dan Profilnya!
|Download Drama Korea When the Devil Calls Your Name Episode Lengkap Subtitle Indonesia (Sub Indo)
|Download Drama Korea Watcher Full Episode Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)
|Download Drama Korea What's Wrong With Secretary Kim Full Episode Subtitle Indonesia (Sub Indo)
|Download Drama Korea My Love from the Star Full Episode Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)
|Download Drama Korea Hotel Del Luna Full Episode Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)