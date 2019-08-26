Drama Korea

Sinopsis Drama Korea Terbaru 2019 Love Alarm, Sinyal-sinyal Cinta Berdering Anak SMA

Sinopsis Drama Korea Terbaru 2019 Love Alarm, Sinyal-sinyal Cinta Berdering Anak SMA

Sinopsis Drama Korea Terbaru 2019 Love Alarm, Sinyal-sinyal Cinta Berdering Anak SMA
forums.soompi.com
Sinopsis Drama Korea Terbaru 2019 Love Alarm, Sinyal-sinyal Cinta Berdering Anak SMA 

Sinopsis Drama Korea Terbaru 2019 Love Alarm, Sinyal-sinyal Cinta Berdering Anak SMA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar drama Korea terbaru 2019 Love Alarm yuk simak, sinopsis drama Korea Love Alarm.

Bagaimanakah sinopsis drama Korea Love Alarm?

Berikut sinopsis drama Korea Love Alarm drama Korea terbaru 2019.

Drama Korea Love Alarm dibintangi Kim So Hyun, Jung Ga Ram, dan Song Kang.

Drama Korea berjudul Love Alarm baru saja tayang pada 22 Agustus 2019.

Love Alarm adalah drama Korea yang diangkat dari kreasi Webtoon.

Sinopsis drama Korea Love Alarm mengisahkan tentang sebuah aplikasi yang bernama Love Alarm atau Joalarm.

Aplikasi ini menjadi viral di Korea Selatan dan banyak dipakai oleh anak muda.

Dengan aplikasi ini, pemakainya dapat mendeteksi jika ada orang yang menyukainya.

Kim So Hyun Bintang Utama Drama Korea Love Alarm, Simak Perjalanan Karier dan Profilnya!

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Sinopsis drama Korea Love Alarm
Drama Korea Terbaru 2019
Berita Terkait :#Drama Korea
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan