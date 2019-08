Kim So Hyun Bintang Utama Drama Korea Love Alarm, Simak Perjalanan Karier dan Profilnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, profil dan perjalanan karier Kim So Hyun, bintang utama dalam drama Korea Love Alarm yang tayang mulai 22 Agustus 2019.

Kim So Hyun adalah aktris berbakat dari Korea Selatan yang kerap berperan dalam berbagai drama dan film terkenal.

Berasal dari keluarga berada dan pernah tinggal di Australia.

Saat berusia lima tahun, Kim So Hyun pindah ke Korea Selatan.

Karena pernah tinggal di Australia, Kim So Hyun fasih berbahasa Inggris.

Sejak kecil Kim So Hyun telah tertarik dengan dunia akting.

Meski belum pernah mengikuti kelas akting profesional, pada usia tujuh tahun Kim So Hyun telah memainkan peran pendukung dalam drama 'Drama City : Ten Minute, Minor' di KBS2 TV pada 2006.

Setelah sukses dengan drama tersebut, Kim So Hyun sering mendapatkan peran dalam berbagai drama hingga debut ke layar lebar di film 'Man of Vendetta' pada 2010.

Kim So Hyun pertama kali mendapatkan peran pertama perempuan dalam drama 'Who Are You : School 2015' pada 2015.

• Download Drama Korea Love Alarm Tayang di Netflix Tanggal 22 Agustus 2019, Simak Sinopsis Love Alarm

Ketika berusia sembilan tahun, sang ayah meninggal dunia sehingga Kim So Hyun menggantikan peran sebagai tulang punggung keluarga.