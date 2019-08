Download Drama Korea I am not a Robot, Simak Sinopsis dan Tonton Melalui Ponsel (Subtitle Indonesia)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Yoo Seung Ho dalam drama Korea I am not a Robot, yuk simak sinopsis dan download drama Korea I am not a Robot.

Bagaimanakah sinopsis drama Korea I am not a Robot?

Drama Korea I am not a Robot disutradarai oleh Jung Dae Yoon dan memiliki 32 episode.

Drama Korea I am not a Robot adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2017 yang dibintangi Yoo Seung Ho, Chae Soo Bin dan Um Ki Joon.

Drama ini disiarkan di MBC mulai November 2017.

Dalam sinopsis drama Korea I am not a Robot Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho) adalah pemegang saham terbesar perusahaan keuangan terbesar di negara.

Ia adalah pasien alergi manusia yang tidak dapat berhubungan dengan orang lain.

Ji Ah (Chae Soo Bin) seorang pengusaha muda yang penuh gairah.

Ia memiliki kecerdasan emosional tinggi dan memiliki pengetahuan yang hebat dalam mekanika karena pengaruh ayahnya di pusat mobilnya.

• 6 Drama Korea dengan Cerita yang Tak Biasa, Serius Namun Humoris, Ada Because This Is My First Life

Hong Baek Kyun (Um Ki Joon) adalah Mantan pacar Ji Ah, ia adalah seorang profesor robotika jenius yang terkenal di dunia.