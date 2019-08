JYP Entertainment Umumkan TWICE Akan Comeback September, Ada Kejutan Video

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Girl group Kpop TWICE dipastikan akan comeback pada bulan September.

Agensi TWICE, JYP Entertainment menyampaikan bahwa grupnya telah mempersiapkan album.

"TWICE sedang mempersiapkan album mereka dengan tujuan untuk comeback pada akhir September. Waktu tepatnya akan diumumkan setelah diputuskan," ujar JYP Entertainment dikutip TribunKaltim.co dari Soompi, Senin (26/8/2019).

Sebelumnya, rumor TWICE akan comeback telah terungkap sejak 8 Agustus 2019 lalu.

TWICE diketahui sedang syuting video musik baru dan JYP Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa TWICE sedang mempersiapkan untuk comeback tanpa tanggal yang ditentukan.

Pada tanggal 26 Agustus, Joy News 24 melaporkan bahwa TWICE sedang membuat persiapan terakhir untuk comeback pada akhir September.

Sementara itu, TWICE baru-baru ini membawa pulang tiga trofi dari Soribada Best K-Music Awards 2019.

