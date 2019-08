Tanggapan Luna Maya Ketika Didoakan Bisa Menikah Dengan RM BTS, 'Semoga Tuhan Mendengar' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Luna Maya menanggapi doa dari seorang sutradara ternama Upi Avianto saat hari ulang tahunnya ke-36 tahun.

Luna Maya didoakan agar ia bisa menikah dengan member sekaligus leader BTS, Kim Namjoon atau RM BTS.

Doa itu muncul setelah Luna mengunggah foto bersama rekan-rekannya di Instagram, Senin lalu.

Diketahui, foto tersebut diambil di sebuah tempat training di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

Luna dan rekan-rekannya tersebut tampak membawa kipas berwajah RM BTS.

Pada unggahan itu, Luna menuliskan sebuah caption.

"Morning Workout with hubby #RM #namjoon #BTS #btsarmy #ipurpleyou #birthdaygirl #birthday #26 #august thank you @mommajei you’re the best," tulis Luna pada caption.

Seperti diketahui, Luna memang mengidolakan BTS.

Terlebih kepada sang leader, RM BTS.

Beberapa kali Luna menyempatkan diri untuk menonton konser BTS di luar negeri.