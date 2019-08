Mitsubishi Pajang Eclipse Cross dan New Triton di MBK, Ini Daftar Harganya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia, membawa jajaran produknya lebih dekat dengan masyarakat Lampung melalui program Mitsubishi Motors Autoshow.

Sales & Dealer Management Region 3 PT MMKSI Rizky Adriansyah mengatakan, melalui Mitsubishi Motors Autoshow di Mal Boemi Kedaton pada 29 Agustus-1 September 2019, PT MMKSI untuk pertama kalinya menghadirkan produk terbarunya di Lampung, yakni Mitsubishi Eclipse Cross dan Mitsubishi New Triton yang baru diluncurkan pada ajang GIIAS 2019.

Adapun harga on the road (OTR) Lampung Eclipse Cross Ultimate A/T Rp 495 juta dan New Triton Rp 265 juta-Rp 495 juta.

Namun, unit Eclipse Cross baru ready di Lampung akhir September 2019.

Sementara New Triton HDX M/T 4X4 DC, HDX 4X4 SC dan GLX 4X2 S/C baru ready akhir 2019.

Untuk pemesanan harus inden dengan uang muka minimal Rp 10 juta.

Sedangkan untuk New TRITON Ultimate A/T dan GLS M/T 4X4 DC sudah ready di beberapa diler.

Mitsubishi Eclipse Cross diluncurkan di ajang GIIAS 2019. (Tribunlampung.co.id/Daniel Tri Hardanto)

"Kami menargetkan di tahun 2019, market share Lampung New Triton 70 persen. Sedangkan untuk Eclipse Cross 10-15 persen. Kami optimistis target market share tersebut akan tercapai," ujar Rizky dalam press conference, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Head of Sales & Dealer Management Region 3 PT MMKSI Ilham Iranda Syahputra mengatakan, mengusung konsep built to impress, Eclipse Cross memiliki desain stylish dynamic shield yang merupakan DNA Mitsubishi Motors.