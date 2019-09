Ilustrasi. Download Drakor At Eighteen Full Episode Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi penggemar Ong Seong Wu yuk simak, cara unduh atau download drakor At Eighteen full episode dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), serta cara streaming drama Korea At Eighteen di HP atau ponsel.

Bagaimanakah sinopsis At Eighteen?

Sejumlah pemeran KDrama At Eighteen, yaitu Ong Seong Wu, Kim Hyang Gi, dan Shin Seung Ho.

Serial ini menandai peran utama resmi Ong Seong Wu yang pertama di drama Korea.

Drama Korea ini tayang perdana pada 22 Juli 2019.

KDrama At Eighteen juga dikenal dengan judul Moment of Eighteen atau Moment of 18.

Selain pemeran KDrama At Eighteen yang dihiasi nama tenar, sutradara At Eighteen juga tak kalah top, yakni Sim Na Yeon.

Sebelumnya, Sim Na Yeon merupakan sutradara untuk drama Korea School of Hip Hop dan film Summer Days: Yeo Reum.

Sementara, skenarionya digarap oleh Yoon Kyung A.

Ia juga menulis skenario untuk drama Girls Generation 1979, Ms. Perfect, All About My Mom, Medical Top Team, Brain, dan Master of Study.

KDrama At Eighteen tayang di stasiun TV Korea Selatan JTBC setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 waktu setempat.