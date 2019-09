Sederet Penghargaan Han Suk Kyu, Artis yang Berperan dalam Drama Korea Watcher 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kalian penggemar Han Suk Kyu dalam drama Korea Watcher yang tayang pada September 2019, simak biodata Han Suk Kyu dan perjalanan karriernya.

Berikut biodata lengkap Han Suk Kyu pemain drama Korea Watcher.

Nama lengkap yaitu Han Suk Kyu, lahir pada 3 November 1964

Han Suk Kyu dikenal sebagai ayah yang suka bermain golf, memancing, dan membaca.

Ia mengumpulkan animasi yang diproduksi oleh Ghibli Studio dan berharap untuk menyuarakan karakter yang berbicara bahasa Korea.

Ketika ia masih mahasiswa di Fakultas Teater dan Film di Universitas Dongguk, ia bernyanyi dalam sebuah band rock.

Kemudian dia menandatangani kontrak sebagai suara di stasiun TV KBS, sebelum membangun karirnya di serial drama dan film.

Setelah memulai debutnya di drama kampus MBC 1990, Our Paradise, Han Suk Kyu dikenal sebagai Hong Shik dalam seri The Moon of Seoul.

Ia juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan tertinggi.

Pada tahun 1993 ia memenangkan sebagai Aktor Baru Terbaik di MBC Drama Awards.