Tekan Angka Kecelakaan, Satgas Preemtif Sosilisasi Operasi Patuh Krakatau 2019 di RRI Way Kanan

Satgas Preemtif Polres Sosilisasi Operasi Patuh Krakatau 2019 di RRI Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Satgas Preemtif Operasi Patuh Krakatau 2019 terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalulintas.

Salah satu caranya dengan melaksanakan sosialisasi di kantor RRI Kabupaten Way Kanan, Rabu (4/9/2019).

Disampaikan Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasatlantas AKP Jafril, upaya pencegahan yang dilakukan mulai dari tindakan preemtif hingga preventif.

Hal ini terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran lalulintas di jalan raya guna menyukseskan pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2019.

"Mencermati situasi Kamsebtibcar Lantas yakni keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Way Kanan, kami Satlantas Polres Way Kanan menggandeng RRI Kabupetan Way Kanan melaksanakan sosialisasi di radio," katanya

Adapun narasumbernya adalah Satlantas Polres Way Kanan Aipda Johansyah bersama Bripda Rantika yang dipandu oleh Yenni dari RRI.

Keduanya menyampaikan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

(tribunlampung.co.id/anung bayuardi)