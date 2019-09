Download Lagu NCT Dream 'Boom', MP3 Gudang Lagu KPop Lengkap Video Klip

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download lagu NCT Dream berjudul Boom, dalam MP3 gudang lagu KPop terbaru 2019.

Boom adalah lagu yang dibawakan oleh NCT Dream.

Boom merupakan sebuah single terbaru yang dirilis pada tanggal 25 Juli 2019.

Pada teaser video musik, para penggemar dapat menyaksikan penampilan keren dari anggota NCT Dream dengan visual yang indah dan memanjakan mata.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 25 Juli 2019.

Berikut, lirik lagu Boom.

Work

Come on

Even the sound of breathing sounds like music on stage