BJ Habibie Meninggal, Pemeran Ainun dalam Film Habibie dan Ainun Unggah Video Ini di Instagram.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka Presiden ke-3 RI, BJ Habibie meninggal dunia pada Rabu, 11 September 2019.

Kabar duka tersebut dengan cepat pula menyebar dan menarik simpati dari warga Indonesia, tak terkecuali para artis ternama Indonesia.

Salah seorang artis ternama Indonesia yang turut berduka atas kepergian BJ Habibie adalah Bunga Citra Lestari (BCL).

Pemeran Ainun dalam film Habibie dan Ainun tersebut sepertinya cukup terpukul dengan kepergian BJ Habibie.

BCL mengunggah sebuah video singkat tentang komentar BJ Habibie atas setiap penampilan istri Ashraf Sinclair.

"Selamat jalan Eyang.. One of the most wonderful man i’ve ever known in my life.. Thank you for all the love, all the kindness,and all the support.. It breaks my heart that i didnt have the chance to say goodbye to you.. But you are in a better place right now.. i love you Eyang," tulis BCL dalam keterangan video yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya, @bclsinclair.

Sebelumnya, BCL sempat mengunggah instastory tepat saat berita BJ Habibie meninggal mulai ramai.

BCL mengunggah instastory emoticon menangis.

BCL mengunggah emot menangis di instastory Instagramnya. (Instastory Instagram Bunga Citra Lestari)

