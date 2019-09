Biodata Pemain Doctor John, Daftar Lengkap Pemeran Drama Korea Doctor John

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, biodata pemain Doctor John, yang merupakan drama Korea terpopuler 2019.

Drama Korea Doctor John bisa disaksikan mulai tanggal 19 Juli 2019.

Doctor John menjadi drama terbaru Ji Sung dan Lee Se Young.

Drama ini tayang menggantikan drakor The Nokdu Flower dan akan diikuti oleh drama Vagabond tayang September 2019.

Awalnya, drakor ini berjudul Doctor Room dan Pain Doctor Cha Yo Han.

Drama Korea Doctor John disutradarai oleh Jo Soo Won, sutradara yang sama untuk drama I Can Hear Your Voice, Pinocchio, The Time We Were Not In Love, dan masih banyak lagi.

Doctor John tayang di stasiun tv SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu setempat.

Drama Korea Doctor John ini bergenre drama, medis dengan total episode 32.

Drama Korea atau drakor Doctor John menceritakan bagaimana kisah para dokter.

Dokter tersebut mencoba untuk mengungkap penyebab nyeri yang dirasakan oleh pasien yang mengidap penyakit kronis.