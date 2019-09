Download Lagu EXO 'Thats Okay' MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu EXO berjudul Thats Okay, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu Thats Okay dan video klip Thats Okay.

Lagu Thats Okay dapat disimpulkan merupakan lagu perpisahan sementara D.O EXO dengan para penggemarnya selagi ia menjalani wajib militernya.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 1 Juli 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube SMTOWN telah ditonton sebanyak 10 juta.

Berikut lirik lagu Thats Okay

suthage seuchyeogan

gamjeongdeure mudyeojineun gamgak

eonjebuteonga iksukhaejyeobeorin

maeumeul sumgineun beopdeul

nan eodijjeume wa issna

apman bogo dallyeoogiman haessdeon

doraboneun geosdo waenji geobi na

mirwodun yaegideul

sigani gadeut nae anen

haengbokhaesseossdeon ttaeron

gaseumi jeoril mankeum nunmulgyeoun naldo

maeil gati tteugo jineun taeyanggwa

jeo dalcheoreom jayeonseure bonae

ttaeron ulgo ttaeron usgo

gidaehago apahaji

dasi seollego mudyeojigo

maeumi ganeun daero issneun geudaero