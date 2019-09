Download Lagu EXO 'Transformer' MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu EXO berjudul Transformer, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu Transformer dan video klip Transformer.

Transformer merupakan lagu yang dirilis pada Tahun 2015 oleh grub band EXO.

Lagu bergenre K-Pop ini merupakan salah satu lagu dari album EXODUS.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Mnet K-POP pada tanggal 2 Desember 2016.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Mnet K-POP telah ditonton sebanyak 100 juta kali.

• Download Lagu Blackpink Hope Not MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler 2019

• Download Lagu EXO Thats Okay MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler

Berikut lirik lagu Transformer

She’s such a transformer

EXO! Let’s go!

Hold up, hold up, hold up, hold up

seolmyeonghagi eoryeowo geunyeo mwoya daeche mwonde



jeogi jeogi jeogi jeogi

sunsikgane dolbyeonhamyeon gamdanghagi himdeunde

You slow down, then you speed up

dabeun eopji geujeo meonghani barabwasseo

naega dojeonhal gireul bichwojun girl

swipji anha neoneun mega girl

Oh baby baby baby jjarithan mankeum wiheomhae

neoneun gangryeolhae nunbusyeo

matseo ssaul saenggak eopseo



Hey pretty lady saenggakman deo

gipeojineunde

jomdeo ganghage ttaeron budeureopge

geunyeo ape ape ape seol ttae