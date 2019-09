Harga Tiket Masuk Tonton Night Out Project DJ ACE1 di Center Stage

DJ ACE1 akan unjuk kebolehan di Center Stage Hotel Novotel Lampung, Sabtu (21/9/2019) malam, dalam event bertajuk Night Out Project.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Clubbers Lampung akan dimanjakan penampilan DJ berkualitas internasional.

Kali ini, DJ ACE1 asal Jepang akan menunjukkan kebolehannya dalam event bertajuk Night Out Project di Center Stage Hotel Novotel Lampung, Sabtu (21/9/2019) malam.

Berikut profil singkat DJ ACE1 disampaikan Ozik, owner Alung Production. Menurutnya, DJ ACE1 sangat piawai memainkan berbagai genre musik, mulai dari EDM, dutch, jungle, R&B, hiphop, dan lainnya.

DJ itu pun adalah musisi memiliki prestasi mentereng. Namanya pernah tercatat di puncak Spinnin' Records Talent Pool pada 2016 lewat karyanya, Empire. DJ ACE1 juga menempati peringkat kedelapan Loud DJ.

"Dia pernah berada di posisi kedua iTunes Dance Chart dan peringkat 1 Mix Loud EDM Mix Chart".

"Selain menciptakan banyak album yang mendapatkan penghargaan, DJ ACE1 sering tampil di acara-acara besar seperti Amsterdam Dance Event, Ultra Europe, Octagon, dan lainnya," kata Ozik dalam rilis diterima Tribun.

• DJ ACE1 Akan Unjuk Kebolehan di Center Stage Sabtu Malam

DJ ACE1 juga pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi ternama, seperti Tiesto, Armin van Buuren, Skrillex, Major Lazer, Wiz Khalifa, Paul van Diyk, dan Ne-Yo.

Di bawah naungan Warner Music, Farm dan Spinnin' Records, ACE1 banyak mengeluarkan album, di antaranya, One Life feat UVERworld, No Body to Love, Bad Habit, Let’s Blow, Empire, dan lainnya.

Ozik menjelaskan, ada alasan khusus Alung Production mendatangkan DJ ACE1. Ozik ingin mempersembahkan suatu pergelaran musik berkualitas mendatangkan DJ berprestasi di bidangnya.

"Tentu kami ingin memanjakan clubbers Lampung yang haus dengan hiburan berkelas internasional. Itulah alasan kami menghadirkan DJ ACE1 di sini," katanya.

Ozik menambahkan, alasannya lain diundangnya DJ ACE1 lantaran tampil di Center Stage yang notabene merupakan kelab terbesar di Lampung.

"Kami berharap banyak penikmat musik di Lampung yang hadir untuk menikmati suguhan musik berkualitas international. Daripada harus menunggu acara di luar negeri atau luar Lampung, mendingan hadir di gelaran acara ini," ucapnya.

Terkait harga tiket masuk acara ini sangat terjangkau. Pengunjung pria cukup merogoh kocek Rp 170 ribu dan wanita Rp 120 ribu. (*)