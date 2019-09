Biodata Pemeran Person Who Gives Happiness, Son Seung Won hingga Ha Yun Joo.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, biodata pemain Person Who Gives Happiness, merupakan drama Korea terbaru 2019.

Drama Korea Person Who Gives Happiness merupakan pengganti serial drama Korea My Only One.

Drama Korea ini merupakan salah satu serial lawas yang ditayangkan pertama kali pada 26 November 2016.

Drama Korea bergenre keluarga, melodrama, dan romantis, Drakor ini berjumlah 118 episode.

Drama Korea Person Who Gives Happiness digarap oleh sutradara Lee Sung Joon.

Ia merupakan sutradara dari serial drama Scholar Who Walks the Night dan The Moon Embracing The Sun yang keduanya tayang di Indosiar.

Drama Korea Person Who Gives Happiness ditulis oleh Park Ji Hyun.

Adapun sinopsis Person Who Gives Happiness tentang seorang perempuan yang mencoba untuk melindungi seorang anak luar biasa yang ia besarkan dengan cinta.

Ia melawan industri hiburan yang keras dan ekspoitatif, termasuk dari ibu kandung anak tersebut.

Sebagai seorang anak, Eun Hee dan adiknya, Eun Ah ditempatkan di panti asuhan dan terpisah.